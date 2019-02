Serviciile japoneze de salvare cauta luni pe insula Hokkaido, in nordul Japoniei, un baiat de sapte ani care, in urma cu trei zile, a fost parasit in padure de parintii sai, pentru a-l pedepsi. Parintii sunt cei care au semnalat disparitia copilului,...

Ziarul de Iasi, 30 Mai 2016