O fetitã în vârstã de doi ani si jumãtate din satul Cârja, de lângã Murgeni, a murit înecatã într-un bidon plin cu apã de ploaie, lãsat de pãrinti lângã streasina casei.

Lãsatã nesupravegheatã de pãrinti, o fetitã de doi ani si jumãtate din satul Carja, suburbie a orasului Murgeni, a murit, duminicã dupã- amiazã, inecatã intr-un bidon de 60 de litri lãsat de pãrinti pentru a aduna apa de ploaie. Dupã ploaia torentialã din acea zi, fetita se juca in curtea casei, iar la un moment-dat a cãzut in bidon. Nu a fost auzitã de nimeni, iar dupã un timp, mama sa a descoperit-o plutind in... citeste mai mult