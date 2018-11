O fetiţă din Vatra Dornei care abia împlinise un an a ars de vie, după ce fratele ei, cu doar un an mai mare, s-a jucat cu jarul din sobă. Mama i-a lăsat singuri în casă şi a plecat să facă rost de mâncare pentru ei. Când s-a întors, din casă ieşea fum, iar fetiţa zăcea în pătuţ, fără suflare.

Fetiţa de un an şi două luni era în pătuţul ei, când, în lipsa mamei, băieţelul de trei ani a provocat, fără să conştientizeze, o tragedie. Flăcările au cuprins patul de lemn, iar ambii fraţi au fost atinşi... citeste mai mult

