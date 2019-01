Tragedie pentru o familie din Suceava! 2 copilașii în vârstă de 1 an și 2 ani au rămas blocați într-o cameră în flăcări! Mama lor i-a lăsat captivi în cameră, iar micuții din greșeală, au izbucnit un adevărat incendiu. Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator. De la ce a izbucnit focul

O fetiță de 1 an și jumătate și un băiețel de 2 ani au fost la un pas de moarte după ce camera în care se aflau a izbucnit în flăcări.

Cei doi micuți se aflau singuri în camera, mama lor fiind afară cu treburi, iar ei rămași captivi în cameră nu au putut ieși.

Când au sosit salvatorii, unul dintre ei, o fetiţă de un an şi câteva luni, intrase deja în stop cardio-respirator.

