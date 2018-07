Grigore Obreja, campionul mondial la canoe, a murit, miercuri, la vârsta de 48 de ani. Grigore Obreja a fost campion mondial in 1994 si are in palmares si o medalie de bronz la Olimpiada din 1996, in proba C2 pe o distanta de 500 de metri. El a fost...

Replica, 2 Iunie 2016