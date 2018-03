Un roman in varsta de 28 de ani a murit, marti, in jurul orei 06.00, in provincia Zabul din Afganistan. Este vorba de caporalul Catalin-Ionel Marinescu, din Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab". Militarul a cazut la datorie in timpul...

A1, 10 Mai 2011