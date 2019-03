Kenneth To, un înotător care a câștigat argintul pentru Australia la Mondialele din 2013, a murit după ce s-a simțit rău la un antrenament în Florida, conform Dailymail.

To, în vârstă de doar 26 de ani, a câștigat alte șase medalii pentru Australia la Jocurile Olimpice de Tineret din Singapore, în 2010, incluzând aurul la mixtul de 400 de metri.

În 2013 la Barcelona, To a fost un element cheie pentru câștigarea medaliei de argint la înotul pe 400 de metri.

„El s-a simțit foarte rău la sesiunea de antrenament și a fost transportat la spital, unde, din păcate, a decedat”, a declarat Institutul Sportiv Hong Kong.

„Kenneth era o persoană foarte caldă, amuzantă și...

