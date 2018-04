Djoko Rosic, actor de renume internațional a trecut în neființă. Născut în anul 1932, acesta a fost premiat cu premiul “Secolul de Aur” în 2010 și a jucat în mai multe pelicule dintre care putem menționa: The Eight (1969), Aesop (1970), My Father, the...

Ziua de Constanta, 23 Februarie 2014