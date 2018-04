A doua zi după acest raid al forţelor aeriene afgane, două surse de securitate au anunţat sub protecţia anonimatului un bilanţ de "59 de morţi, dintre care majoritatea copii, în unele cazuri de 8 ani, şi 17 talibani", precum şi "57 de răniţi".

Raidul a avut lor luni la prânz, în timpul unei ceremonii pentru înmânarea diplomelor de sfârşit de an într-o madrasă din acest district, aflată majoritar sub controlul talibanilor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii de la Kabul, Wahid Majroh, a confirmat marţi că "57 de...

