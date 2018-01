O femeie de 69 de ani a fost ucisa de un utilaj de deszapezire in Capitala in timp ce trecea prin prin spatele masinii, care executa manevre, conform Jurnalul.ro Accidentul nefericit s-a petrecut pe strada Orsova in momentul inca drumul era blocat, cu...

A1, 3 Februarie 2012