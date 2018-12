O noua tragedie a fost cat pe ce sa se produca la Iasi. Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier grav s-a petrecut in comuna ieseana Costesti. Din cate se pare, un barbat in varsta de 66 de ani se afla la volanul unui buldoexcavator si, in conditii inca neelucidate, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila, a rupt o portiune de gard si a daramat aproape in totalitate o casa.

