Tragedie evitata la milimetru! Doi politisti din Iasi au ajuns in stare grava la spital dupa o depasire NEREGULAMENTARA

Un accident cumplit s-a petrecut la Iasi dupa ce doi politisti aflati in misiune au intrat frontal cu autospeciala intr-o masina care circula pe contrasens • Trei persoane au ajuns la spital, iar un caine politist a fost ranit usor • Din cate se pare, masina de politie cu care se deplasau cei doi agenti avea semnalele acustice si luminoase in functiune, insa, in cauza, s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

acum 50 min. in Locale