Tragedie chiar de Boboteaza! Un cunoscut profesor din Pascani a fost gasit spanzurat in casa! Profesor de matematica la ColegiulNational "Mihail Sadoveanu", Petrea Constantin, a fost gasit spanzurat in casa. Sotia barbatului este cea care a descoperit trupul neinsufletit al barbatului in jurul orei 12.

Dupa ce se intorcea de la biserica, femeia a intrat in casa si a avut parte de o desccoperire macabra. Trupul sotului statea fara suflare. Speriata, femeia a anuntat prin apelul unic la numarul de urgenta 112,... citeste mai mult