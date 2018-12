Accidentul rutier s-a produs pe raza localitatii Vadu Moldovei. Un autoturism a intrat sub un TIR. In urma impactului foarte violent cinci persoane au ramas incarcerate intre fiarele masinii.



La fata locului au intevenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Falticeni, cu autospeciala de descarcerare si ambulanta SMURD, si doua echipaje SAJ.Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor. Din nefericire, toate cele cinci persoane si-au pierdut viata.In autoturism se aflau cinci tineri, trei dintre ei de 17 ani, unul de 18, iar soferul in varsta de 21 de ani.

"Pe...

