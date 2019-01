Un avion cu 118 oameni la bord a fost deturnat in Malta O aeronava care efectua o cursa interna in Libia, de la Sebha la Tripoli, este posibil sa fi fost deturnata si redirectionata in Malta, a anuntat premierul maltez Josoph Muscat, citat de ITV. In...

9am, 23 Decembrie 2016