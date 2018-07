Trafic ingreunat pe DN 1, in zona Comarnic, in urma unui accident Circulatia rutiera se desfasoara pe un fir, alternativ, pe drumul national (DN) 1, in zona localitatii prahovene Comarnic, unde un camion a ramas blocat pe sensul catre Ploiesti dupa ce...

9am, 18 Octombrie 2016