În popor, Buna Vestire poartă şi numele de Ziua Cucului, datorită faptului că această zi reprezintă primul cântec pe care cucul îl cântă în acel an, astfel anunţând venirea primăverii.

Pe lângă semnificația religioasă, în ziua de Buna Vestire, în unele zone din țară, se credea că în momentul în care o persoană îl auzea pentru prima oară cântând în acel an, omul trebuia să numere de câte ori acesta cânta. Astfel, omul află câți ani mai are de trăit. Din punct de vedere religios, după fix nouă luni de la această sărbătoare, s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos și, tocmai din acest motiv, creștinii respectă această...