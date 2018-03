Tradiții și superstiții de Buna Vestire. Buna Vestire se prăznuieşte, în fiecare an, pe 25 martie, fiind prima sărbătoare creştină închinată Fecioarei Maria. În calendarul nostru popular, Bunavestire este cunoscută sub denumirea de Blagovestenii sau Ziua Cucului.

Tradiții și superstiții de Buna Vestire. In Bucovina nu se pun oua la closca de Bunavestire, pentru ca se considera ca ar putea iesi pui cu doua capete si patru picioare. In unele zone, pentru a avea roade bogate in livezi, pomii se amenintau cu toporul si se stropeau cu tuica. Tot acum, gospodarii din Maramures aduna lucrurile de... citeste mai mult