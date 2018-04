Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Mare. Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. In Saptamana Mare se face curatenie generala in gospodarii. Curtile sunt maturate, surile sunt curatate de gunoaie, gardurile sunt reparate, santurile sunt curatate de namol si adancite. Casele trebuie sa straluceasca de curatenie pentru ca ele "te blestema daca Pastile le prind necuratate".

Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Mare. In lunea Saptamanii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc si se varuiesc casele iar mobilierul este spalat si reparat.

Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Mare. Pana miercuri, inclusiv, sunt permise muncile in camp. Dupa aceasta zi... citeste mai mult