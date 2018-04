TRADITII DE IZVORUL TÃMÃDUIRII

Izvorul Tãmãduirii, o sãrbãtoare ce îsi are originea în a doua jumãtate a primului mileniu crestin, ne readuce în minte si suflet izvorul dumnezeirii întruchipat de Fecioara Maria, marcând o zi în care toate apele, precum la Boboteazã, sunt sfintite iar agheasma are, mai mult decât oricând, darul tãmãduirii si curãtirii sufletului crestinilor. Aceastã sãrbãtoare, ca si Pastele, nu are o datã fixã, fiind trecutã în calendar în vinerea ce urmeazã dupã Duminica Pastelui, Sãptãmâna Luminatã.

Cea de-a doua vineri bazatã pe magia imitativã, in care era stimulatã puterea magicã a apei. Spre deosebire de Vinerea Pastelui, marcatã negativ de conjunctura mortii Mantuitorului (Vinerea... citeste mai mult