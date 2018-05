Potrivit credintei ortodoxe, Înaltarea Domnului este unul din cele 12 mari Praznice Împaratesti ale Bisericii noastre si are loc pe 17 mai, la 40 de zile de la Înviere. Nu întâmplator aceasta sarbatoare are loc la 40 de zile de la Învierea Mântuitorului, praznuindu-se în fiecare an într-o zi de joi, când se înrosesc ouî, se pregîtesc bucate, întocmai ca la masa de Paste. Cu multiple semnificatii simbolice legate de cele ale pîtratului si ale crucii, cifra 4 este des întâlnita: ea reprezinta cele patru Evanghelii, cele patru colturi ale lumii, cele patru anotimpuri, cele patru faze ale lunii, cei patru stâlpi ai... citeste mai mult