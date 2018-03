TRADITII DE BUNA VESTIRE SAU BLAGOVESTENIE

Buna Vestire, cunoscutã în popor si sub numele de Blagovestenie, Ziua Pãsãrilor sau Ziua Cucului, se prãznuieste, în fiecare an, pe 25 martie, fiind prima sãrbãtoare atestatã documentar dedicatã Maicii Domnului, o sãrbãtoare importantã si dragã multora dintre români. Este consideratã a fi o zi sfântã si este cinstitã ca atare.

Sãrbãtoarea a fost introdusã la Roma de Papa Leon al II-lea. La inceput, aceasta era doar localã si cu denumirea de sãrbãtoare a asteptãrii Nasterii Domnului. Variatia datei de prãznuire a existat in Apus panã in sec. XI, cand data de 25 martie s-a generalizat in toatã lumea catolicã. Numai la armeni Buna Vestire se prãznuieste pe 7 aprilie, in raport cu... citeste mai mult