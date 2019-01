TRADIȚII DE BOBOTEAZĂ Botezul Domnului este cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza. Botezul Mantuitorului in Iordan, de catre Sfantul Ioan Botezatorul, poarta si denumirea de "Epifania" sau "Teofania", termeni care provin din limba greaca si inseamna "aratare", "descoperire". Atunci cand Ioan a acceptat sa-L boteze pe Mantuitorul, Hristos S-a descoperit lumii ca Fiu al lui Dumnezeu: cerurile s-au deschis, Duhul Sfant S-a coborat in chip de porumbel peste El, iar Tatal a marturisit: "Acesta este Fiul Meu cel... citeste mai mult

