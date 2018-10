Mâine, miercuri 24 octombrie, la Băile Govora, începe cea de-a XXII-a ediție a Conferinței „New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment” – EnergEn2018, organizată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, sub egida Ministerului Cercetării şi Inovării, în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – prin Senatul Științific.

La eveniment participă reprezentanţi ai unor universităţi şi instituţii de prestigiu din întreaga lume, cercetători recunoscuţi pentru activitatea lor în slujba ştiinţei, dar şi ai unor