În gandirea simplã a tãranului roman, Pãmantul se prezintã sub intruchiparea unui ou, fundul oului reprezentand Pãmantul muritorilor, iar varful fiind Cerul divinitãtii. În credinta popularã, acest ou ar pluti pe o apã intinsã, apã in care s-ar vãrsa chiar Apa Sambetei. Oului ca simbolisticã reprezintã mai mult decat ar putea reda orice limbaj si mai mult decat ne poate istorisi ratiunea. Cu bine cunoscuta sa formã rotund-ovoidã care inspirã, in acelasi timp, liniste si mister, oul nu avea cum sã fie trecut cu vederea de... citeste mai mult