TRADITIA LUI VALENTIN FÃRÃ VALENTIN

Sãrbãtorile traditionale sunt surasul unui neam. La noi, romanii, este indeajuns sã te nimeresti la una dintre sãrbãtori pentru a afla, fãrã cuvinte, o istorie de sute sau chiar mii de ani. Una dintre aceste sãrbãtori, ceva mai nouã, e drept, a devenit si Valentineùs Day sau Ziua indrãgostitilor, cum le place roma – nilor sã spunã. Aceastã sãrbãtoare, indiscutabil, are in ea o fortã ametitoare de posesie. Mai rãu decat demonii. Desi romanii au aflat de existenta ei dupã anul de gratie 1989 iar multi incã invatã sã-i pronunte corect numele, posedã pe an ce trece tot mai multi romani, starnind mai multã entuziasm si pregãtiri decat sãrbãtorile ‘vechi si ruginite’, cum sunt Pastele si... citeste mai mult