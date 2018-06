Tractorist din comuna Stancuta prins fara permis de conducere

La data de 15 iunie , politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru l-au depistat pe un barbat, in varsta de 45 de ani, din comuna Stancuta, in timp ce conducea, pe DJ 212C, un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si o remorca, fara a detine permis de conducere.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit si faptul ca remorca in cauza nu este inmatriculata.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere si tractarea unei remorci neinmatriculate.

acum 38 min. in Locale