Toyota investeste in inteligenta artificiala: Masinile se vor pilota singure Reprezentantii gigantului japonez au facut publica informatia conform careia se vor investi aproximativ trei miliarde de Euro intr-o noua companie. Aceasta va avea scopul de a efectua cercetari in domeniul inteligentei arificale, pentru autonomia masinilor Toyota.

Gigantul auto Toyota, impreuna cu Aisin Seiki si Denso Corp vor infiinta o noua companie, Institutul de Cercetare Avansată şi Dezvoltare Toyota, printr-o investitie care se ridica la aproximativ trei miliarde de Euro.

Noua companie va avea ca scop dezvoltarea de software pentru masini autonome, in conformitate cu standardele... citeste mai mult

