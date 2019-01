MoMA este unul dintre cele mai importante muzee de artă ale lumii şi un influent promotor al libertăţii de expresie. În colecţiile sale sunt păstrate operele unor artişti emblematici precum Van Gogh, Picasso, Brâncuşi, Andy Warhol, Marina Abramovic, printre mulţi dintre cei care au transformat felul în care înţelegem astăzi arta.

Evenimentele sunt curatoriate de influentul promotor cultural şi critic de film Rajendra Roy, şeful programului de film de la MoMA, fiind derulate şi cu sprijinul ICR New York.

Filmul "Touch me not" a fost primit... citeste mai mult

acum 34 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in