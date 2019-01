După un turneu internațional impresionant în marile festivaluri de film ale lumii și un circuit intens de lansări în cinematografele din Europa, controversatul câștigător al Ursului de Aur la Berlinale, inovatorul film TOUCH ME NOT (de Adina Pintilie) va fi lansat în cinema în Statele Unite pe 11 ianuarie 2019, la prestigiosul MoMA - Muzeul de Artă Modernă din New York, în cadrul exclusivistului program cu tema The Politics of Intimacy (care va avea loc între 10 și 17 ianuarie).

Cele 7 proiecții vor beneficia de prezența regizoarei Adina Pintilie și a actorilor Gritt Uhlemann și Christian Bayerling și vor fi urmate de o serie de discuții care vor aborda atât tematica filmului,... citeste mai mult

