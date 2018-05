Steaua este la trei zile de titlu in Liga I. In cazul in care stelistii vor obtine trei puncte vineri din meciul cu Pandurii, iar Severinul face cel putin un egal cu Petrolul Ploiesti, Steaua va fi matematic noua campioana a Ligii I. "Vreau sa...

Buna ziua Iasi, 1 Mai 2013