Totul despre avocado. De ce este considerat un super-aliment

Toata lumea spune despre avocado ca este un super aliment. Dar de ce? Care sunt argumentele pentru care avocado este unul dintre cele mai sanatoase alimente pentru tine si familia ta?

1. Are grasimi mononesaturate (3 g per portie)

Grasimile mononesaturate ajuta la reducerea colestrolului.

2. Vitamina K (6.3 mcg/8% DZ – doza zilnica recomandata – per portie)

Vitamina K are un rol important in pastrarea sangelui in conditii optime si ajuta la prevenirea formarii cheagurilor. Unele studii indica faptul ca vitamina K pastreaza oasele puternice la persoanele in... citeste mai mult