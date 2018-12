Cel mai important meci din etapa a 14-a din Serie A a fost întâlnirea dintre AS Roma şi Inter Milano, încheiată 2-2. Pe stadionul Olimpico, sub privirile propriilor suporteri, gazdele au început curajos partida. Fundaşul Alessandro Florenzi a zguduit poarta apărată de Handanovic.

În minutul 35, Zaniolo a intrat în careu, în urma unei faze personale, însă D'Ambrosio l-a deposedat, iar romanii au cerut penalty. Arbitrul a lăsat însă partida să curgă, iar tabela de marcaj a deschis-o Inter două minute mai târziu. Keita Balde şi-a trecut în cont a treia reuşită din acest sezon.

În repriza a doua, Roma a egalat prin mijlocaşul de 21 de ani, Cengiz Under, în... citeste mai mult