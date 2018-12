Rezultatele înregistrate, marţi, în Liga Campionilor sunt următoarele:

Grupa A

FC Bruges - Atletico Madrid, scor 0-0;

AS Monaco - Borussia Dortmund, scor 0-2 (0-1);

A marcat: Guerreiro '15, '88

Clasament: 1. Borussia - 13 puncte; 2. Atletico - 13 puncte, 3. FC Bruges - 6, 4. AS Monaco - 1.

Grupa B

FC Barcelona - Tottenham Hotspur, scor 1-1 (1-0);

Au marcat: Dembele '7 / Lucas Moura '85

Inter - PSV Eindhoven. scor 1-1 (0-1); Au marcat: Icardi '73 / Lozano '13

Clasament: 1. FC Barcelona - 14 puncte, Tottenham - 8, Inter - 8, PSV - 2.

