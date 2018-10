Ministrul Eugen Teodorovici a declarat la Antena 3 că luna viitoare românii vor primi din partea ANAF decizii de impunere, fie că ele sunt legate de CAS, CASS, fie impozit pe venit. Contribuabilii vor avea la dispoziție câteva luni să primească banii pentru a putea beneficia și de o reducere.

"Am anunţat încă de la începutul acestui an că pentru contribuabili, în ultimii cinci ani, ANAF nu a trimis la timp acele decizii de impunere, fie CAS, fie CASS, fie impozit pe venit. Şi e normal să venim la un mom zero, adică să centralizăm, să ştie fiecare cât are de plătit statului. Şi pentru că statul nu a avut acel rol activ, adică să spună la timp, să spună omului: domnule, uitaţi,...