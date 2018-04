Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) va aduce în atenție poziţia Asociaţiei Europene pentru Studiul Ficatului (EASL) cu privire la tratamentul bolnavilor cu hepatită C, poziţie prezentată în cadrul Congresului Internaţional care a avut loc săptămâna trecută în capitala Franţei.

APAH-RO vă solicită să ţineţi seama de recomandările specialiştilor din cadrul EASL și a medicilor specialiști din România în elaborarea noilor contracte care vizează tratamentul fără interferon pentru pacienții cu hepatita C.

Concret, recomandările EASL au în vedere două etape în lupta pentru eliminarea hepatitei C:... citeste mai mult