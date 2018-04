Iata cum poti folosi cenusa ca remediu:

Cenusa din lemn de stejar e buna pentru copii, dar e folositoare si celor aflati in convalescenta. Pentru ulcer varicos, se cern 500 g de cenusa de tei sau mesteacan si se toarna peste ea 5 litri de apa clocotita. Se strecoara prin trei straturi de tifon. Piciorul cu ulceratie se tine in lesie o jumatate de ora. Se mai pot pune comprese cu cenusa, vreme de doua ore.

Pentru urticarie, de 2-3 ori pe saptamana, corpul se spala cu decoct de cenusa obtinuta din copaci de foioase, de preferat mesteacan. Un pahar de cenusa se toarna in 4 litri de apa rece, se aduce pana la punctul de fierbere si... citeste mai mult

