Răspunzând unor întrebări referitoare la aplicarea formularului 600, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a confirmat ieri că toţi contribuabilii sunt asiguraţi din punct de vedere medical.

Prezent în cadrul unei emisiuni la Antena 3, Eugen Teodorovici a declarat: "Atunci când la nivelul Guvernului se declară un lucru, se anunţă foarte clar - cum a fost cazul acestui formular - amânarea lui şi lăsarea acelei date de 25 martie, adică nemodificată, înseamnă că Guvernul se încadrează perfect în ce are astăzi ca şi obligaţii. Cu alte cuvinte, acele discuţii că am amânat termenul, dar am uitat să amânăm termenul de plată, 25... citeste mai mult

