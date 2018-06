Tot mai putine locuinte terminate

Sectorul constructiilor este departe de a se relansa. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna martie 2018 au fost inregistrate 44 de autorizatii de construire pentru clãdiri rezidentiale, fatã de 37, cate s-au inregistrat in perioada similarã a anului trecut. Potrivit acelorasi date statistice, indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 20% pe total (94 in trimestrul IV 2017 fatã de 118 in trimestrul IV 2016). Pe medii, situatia se prezintã astfel: 37 locuinte in trimestrul IV 2017, in urban, si 32 in perioada... citeste mai mult