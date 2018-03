Judetul Vaslui a fost vizitat, anul trecut, de mai multi turisti. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã (DJS) Vaslui, in total, in anul 2017 au fost in judetul nostru 44.674 de turisti, astfel: in ianuarie – 2.449, februarie – 2.448, martie – 3.227, aprilie – 3.280, mai – 4.111, iunie – 3.766, iulie – 3.133, august – 5.936, septembrie – 5.138, octombrie – 4.425, noiembrie – 3.742, decembrie – 3.019 turisti. Spre comparatie, in 2016, judetul Vaslui a fost vizitat de doar 39.929 de turisti. Numãrul turistilor... citeste mai mult