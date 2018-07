Tot mai multi romani isi rezolva litigiile cu bancile prin CSALB Numarul romanilor care si-au rezolvat litigiile pe care le aveau cu institutiile financiar-bancare prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) a crescut de peste 12 ori, in primele sase luni ale anului, la 188.

Nivelul de constientizare a serviciilor CSALB, mai ales in randul consumatorilor din tara, a inregistrat o crestere constanta, in ultimele luni, sustinut si de Caravanele CSALB, organizate in principalele orase din tara.

