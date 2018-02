Tot mai multi agricultori cu patalama

Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui organizeazã si in acest an mai multe cursuri de formare profesionalã, in meserii precum lucrãtor in cultura plantelor, lucrãtor in cresterea animalelor, apicultor, legumicultor, pomicultor si tractorist agricol. De asemenea, institutia organizeazã si cursuri de instruire pentru beneficiarii Mãsurilor 10 – Agromediu si climã si 11 – Agriculturã ecologicã. Cursurile de formare profesionalã se desfãsoarã pe o perioadã de trei luni, in baza unui contract incheiat intre DAJ Vaslui si solicitant. Tematica abordatã in cadrul cursurilor vizeazã atat instruirea teoreticã,... citeste mai mult