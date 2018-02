Desi nu are cel mai bun gust din lume, spanacul are un rol esential intr-o cura de slabire, deoarece are un aport caloric scazut. 100 de grame de spanac furnizeaza organismului tau doar 26 de calorii, ceea ce inseamna ca poti consuma aceasta verdeata fara sa-ti calculezi minutios portia.

Spanacul este un aliment bogat in aminoacizi care intaresc musculatura, iar vitaminele din complexul B si magneziul accelereaza metabolismul si topesc rapid depozitele adipoase. In plus, spanacul contine si potasiu, un mineral care combate retentia apei in organism si reda pielii fermitatea de altadata.

Iata cum arata meniul pentru 5 zile:

Ziua 1

Mic dejun: un ou...

