Desi nu are cel mai bun gust din lume, spanacul are un rol esential intr-o cura de slabire, deoarece are un aport caloric scazut. 100 de grame de spanac furnizeaza organismului tau doar 26 de calorii, ceea ce inseamna ca poti consuma aceasta verdeata...

Realitatea, 6 Februarie 2018