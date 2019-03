Jucătorii din Camera Comunelor Partidul Conservator: La momentul în care Brexitul a fost votat, Partidul Conservator deţinea majoritatea în Parlament. Partidul şi-a pierdut majoritatea în alegerile anticipate care au fost solicitate de premierul Theresa May în 2017 şi a fost forţat să formeze o coaliţie cu Partidul Democrat Unionist. David Cameron: Prim-ministru în perioada 2010-2016. El a cerut referendumul, a condus o campanie pentru a rămâne în UE şi şi-a dat demisia după ce a pierdut votul. Theresa May: Actualul premier al Regatului Unit. May a susţinut rămânerea în UE, înainte să câştige... citeste mai mult

