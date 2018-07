Alin Toşca a anunţat că este hotărât să rămână la Betis Sevilla, în ciuda interesului arătat pentru el din partea lui PAOK şi Lazio. Fundaşul a dezvăluit că totul este bine la echipa andaluză, pentru care a fost integralist în ultimul meci amical.

„Nu am reuşit să văd derby-ul, dar m-am uitat la rezumat apoi şi am vorbit cu câţiva prieteni care mi-au dat detalii. Eu sunt acum la Betis, mai am trei ani de contract. Totul este clar pentru mine, nimic neobişnuit. Până acum au apărut numai discuţii în presă, eu n-am primit nicio ofertă concretă. Mă bucur că sunt... citeste mai mult

