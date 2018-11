Tortionarul Alexandru Visinescu a murit

Tortionarul Alexandru Visinescu, fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat din 1956 pana in 1963, a murit luni, informeaza Digi24.

Visinescu avea 93 de ani si fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare in 2017 pentru crime impotriva umanitatii. El a murit la Spitalul Penitenciar Rahova.

La inceputul lunii octombrie, Visinescu a fost internat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala, cu fracturi costale si ruptura de splina, pe Sectia de Terapie Intensiva.

In februarie 2018, Visinescu a cerut intreruperea executarii pedepsei, din... citeste mai mult

acum 32 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Napoca News in