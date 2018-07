Gabi Torje e sub contract cu ruşii de la Akhmat Groznîi, dar îşi va rezilia contractul. Mijlocaşul ar dori să evolueze în străinătate, dar nu ar refuza şi o ofertă din Liga 1 Betano, existând discuţii cu CFR. El a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo, acolo unde a evoluat din iarnă, dar unde dintr-o vedetă s-a transformat într-o eternă rezervă, având o relaţie rece cu antrenorul Florin Bratu.

"Cât timp am fost în curtea lui Dinamo şi nu am fost dorit, e posibil orice, însă dragoste cu forţa nu se poate. Atât am putut să ajut Dinamo, dar nici nu am fost lăsat să ajut mai mult. Câteodată, nu poţi să te... citeste mai mult

