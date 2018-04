Romania s-a mentinut pe pozitia 72, din 185 de tari, in clasamentul anual referitor la mediul de afaceri Doing Business 2013 al Bancii Mondiale (BM), dupa ce in editia precedenta a coborat sapte locuri. In intervalul iulie 2011-iunie 2012 analizat in...

Wall-street, 24 Octombrie 2012