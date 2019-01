Simona Halep trece printr-o perioada mai slaba, fiind eliminata chiar dupa primul meci in ultimele 3 turnee la care a participat, Australian Open, Dubai si Doha. In aceasta saptamana a pierdut in fata Elenei Vesnina, locul 118 WTA, scor 7-6, 4-6, 1-6,...

Ziarul de Iasi, 25 Februarie 2016